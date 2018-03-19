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Второй раз пойман пьяный за рулем
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Второй раз пойман пьяный за рулем 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Мужчину лишили на 2 года водительских прав и обязали выплатить 200000 рублей.
В городе Костомукши назначено уголовное дело в отношении мужчины который будучи пьяным сел за руль. Так сообщается в прокуратуре республики Карелия.
В марте прошлого года автолюбитель был в первые лишен водительских прав, за нахождение в нетрезвом состоянии за рулем авто. Но это не остановило мужчину. В январе текущего года, на одной из центральных улиц города того же мужчину поймали за рулем и опять в нетрезвом виде. Когда водитель проходил освидетельствование и «дыхнул в трубку» показатели были на отметке 1,48 промилле.
Прокурор настаивает на таком приговоре » Назначить штраф в размере 200 000 рублей и лишить мужчину водительских прав еще на 2 года». Машина горе водителя будет находиться под арестом, пока он не погасит штраф.
Данный приговор в законную силу пока не вступил.
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