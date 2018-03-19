Павел Ржевский: «Федеральный проект „Безопасные и качественные дороги“ отвечает на большое количество дорожных запросов общества»

фото из архива редакцииПавел Ржевский: «Федеральный проект „Безопасные и качественные дороги“ отвечает на большое количество дорожных запросов общества» «Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» отвечает на большое количество дорожных запросов общества», — сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Нижегородской области , полковник полиции Павел Ржевский, комментируя начало процедуры заключения государственных контрактов с подрядчиками.

В 2006-2012 годах была реализована первая федеральная программа по повышению безопасности дорожного движения. Тогда была поставлена очень амбициозная задача — снизить смертность на 50%. Замечательно, что этот результат был достигнут. Сегодня в Нижегородской области реализуется масштабный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который преследует те же цели. Успехи есть, так, например, в 2017 году был отмечен самый низкий уровень погибших с начала 21 века — 407 человек. Для сравнения в 2016 году — 474, в 2015 — 522 погибших, то есть в последние годы идет ступенчатое снижение смертности. Вложение финансовых средств именно в безопасность необходимо, так как в регионе еще есть места высокой концентрацией ДТП.

Положительная тенденция прослеживаются и в этом году. Это хороший посыл и мотивация продолжать работать по программе «Безопасные и качественные дороги». Любое действие, направленное на улучшение условий жизнедеятельности людей должно получать только высокие оценки со стороны общества. Эта работа на благо всего государства, региона и отдельно взятого человека.

Стратегия повышения безопасности дорожного движения имеет несколько актуальных направлений — это работа с участниками дорожного движения, нормативная работа, сокращение времени прибытия медиков на места ДТП и повышение качества оказания врачебной помощи, а также огромный пласт работы, связанный с инженерно-техническими средствами защиты участников дорожного движения. Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на ремонт существующего дорожного полотна и на улучшение качества его характеристик. Яркий пример — ремонт проспекта Молодежный. Регион получил современную, удобную магистраль, комфортную для всех участников дорожного движения. Объект хорошо продуман, как для водителей, так для пассажиров и пешеходов. Кроме того, улучшилась транспортная доступность — сократилось время движения до аэропорта Стригино.