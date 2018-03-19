Павел Ржевский: «Федеральный проект „Безопасные и качественные дороги“ отвечает на большое количество дорожных запросов общества» 

фото из архива редакцииПавел Ржевский: «Федеральный проект „Безопасные и качественные дороги“ отвечает на большое количество дорожных запросов общества» «Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» отвечает на большое количество дорожных запросов общества», — сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Нижегородской области, полковник полиции Павел Ржевский, комментируя начало процедуры заключения государственных контрактов с подрядчиками.
В 2006-2012 годах была реализована первая федеральная программа по повышению безопасности дорожного движения. Тогда была поставлена очень амбициозная задача — снизить смертность на 50%. Замечательно, что этот результат был достигнут. Сегодня в Нижегородской области реализуется масштабный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который преследует те же цели. Успехи есть, так, например, в 2017 году был отмечен самый низкий уровень погибших с начала 21 века — 407 человек. Для сравнения в 2016 году — 474, в 2015 — 522 погибших, то есть в последние годы идет ступенчатое снижение смертности. Вложение финансовых средств именно в безопасность необходимо, так как в регионе еще есть места высокой концентрацией ДТП.
Положительная тенденция прослеживаются и в этом году. Это хороший посыл и мотивация продолжать работать по программе «Безопасные и качественные дороги». Любое действие, направленное на улучшение условий жизнедеятельности людей должно получать только высокие оценки со стороны общества. Эта работа на благо всего государства, региона и отдельно взятого человека.
Стратегия повышения безопасности дорожного движения имеет несколько актуальных направлений — это работа с участниками дорожного движения, нормативная работа, сокращение времени прибытия медиков на места ДТП и повышение качества оказания врачебной помощи, а также огромный пласт работы, связанный с инженерно-техническими средствами защиты участников дорожного движения. Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на ремонт существующего дорожного полотна и на улучшение качества его характеристик. Яркий пример — ремонт проспекта Молодежный. Регион получил современную, удобную магистраль, комфортную для всех участников дорожного движения. Объект хорошо продуман, как для водителей, так для пассажиров и пешеходов. Кроме того, улучшилась транспортная доступность — сократилось время движения до аэропорта Стригино.
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» отвечает на большое количество дорожных запросов общества. Удобных и комфортных дорог должно быть еще больше. Ранее в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» завершены торги по ремонту дорог регионального значения. В настоящее время идет процедура заключения 19 государственных контрактов. 19 марта 2018 года пройдут торги на ремонт дорог во всех восьми районах Нижнего Новгорода, на эти цели будет направлено 884,629 млн рублей.