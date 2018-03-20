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Конституционный суд попросили разобраться с пьяными водителями, покинувшими место ДТП
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Конституционный суд попросили разобраться с пьяными водителями, покинувшими место ДТП 

CarClub 3 часа назад
Фото: CarClub
Как пишет «Коммерсантъ», житель города Иваново Сергей Журавлев 22 марта 2015 года после посещения ночного клуба сел за руль, но вскоре не справился с управлением, вылетел на обочину и попал в аварию. Два пассажира, находившихся внутри машины, погибли. Сергей Журавлев с места ДТП скрылся. Спустя год, когда водитель был найден, проверить, употреблял ли он алкоголь в день аварии, было невозможно. Однако суд собрал доказательную базу, подтверждающую, что водитель сел за руль нетрезвым: кассовые чеки на покупку двух бутылок водки, видео, на котором виден факт употребления алкоголя, акты медосвидетельствования собутыльников и свидетельские показания.
Защита Сергея Журавлева пыталась оспорить приговор, утверждая, что строго по тексту ст. 264 УК РФ состояние опьянения может быть установлено только через процедуры освидетельствования, никакие чеки и видео это подтвердить не могут. Адвокаты дошли до Верховного суда, который в сентябре 2017 года передал дело на рассмотрение президиуму Ивановского облсуда. Тот, в свою очередь, уголовное дело приостановил и направил запрос в Конституционный суд. Его просят проверить ст. 264 УК РФ на соответствие Конституции.
По мнению Ивановского облсуда, действующая редакция ст. 264 УК РФ сформулирована так, что стимулирует лиц, виновных в ДТП, скрываться с места происшествия, чтобы не проходить медицинского освидетельствования, уходя тем самым от усиленного наказания. Суд же, обладая альтернативными доказательствами езды в пьяном виде, сделать ничего не может. По Конституции все равны перед законом, однако этот принцип в случае ст. 264 УК РФ не соблюдается: те, кто скрылся с места ДТП, имеют «ничем не оправданные значительные преимущества» и несут меньшую ответственность по сравнению с теми, кто остался на месте аварии, сказано в запросе.
Ивановский суд просит приравнять к зафиксированному документально отказу от медицинского освидетельствования (за него полагается то же наказание, что и за нетрезвую езду) уклонение от проверки на алкоголь, то есть оставление места ДТП. Слушания в Конституционном суде назначены на 5 апреля.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков также считает, что покидание места ДТП нужно приравнивать к отказу от освидетельствования или к состоянию опьянения. В свою очередь, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» юрист Сергей Радько полагает, что это нарушит принцип презумпции невиновности.
«Если всех скрывшихся считать пьяными, то это означает возможность наказания и тех, кто не был реально пьян. В реальной жизни ситуация может быть любая: водитель мог испугаться или растеряться после ДТП, но алкоголь при этом не употреблял». Довольно частая причина оставления места аварии — это опасение за свою жизнь, поскольку иногда на место происшествия приезжает «группа поддержки» со стороны другого участника аварии, которая может устроить самосуд до приезда полиции», — заявил адвокат.
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