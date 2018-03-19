В случае наезда на «необозначенного» пешехода с него можно взыскать ущерб — Михайлушкин

«Законодательное новшество направлено на снижении травматизма среди тех участников движения, которые, выходя из машины, перестают быть водителями и становятся пешеходами», — заявил руководитель отдела пропаганды регионального УГИБДД Игорь Михайлушкин, комментируя вступившие с 18 марта изменения в правила дорожного движения.

«Пешеходы по закону обязаны в темное время суток за пределами населенного пункта носить одежду со светоотражающими элементами», — отметил собеседник агентства, напомнив, что для пешеходов эта обязанность действует с июля 2015 года.

«Любое расследование ДТП требует определение виновника аварии. Водитель или собственник авто в случае наезда на «необозначенного» пешехода может взыскать с него ущерб. Это уже сложившаяся практика и участники движения должны об этом знать», — подчеркнул Михайлушкин.

Кстати, штраф за неисполнение данной номы закона может составить 500 рублей.