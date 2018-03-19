Женщина-водитель перевернулась на автомобиле в Предгорном районе

Женщина спровоцировала аварию с опрокидыванием на Ставрополье, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Утром 18 марта водитель Kia Carens привысила скорость на автодороге «Новопавловск — Зольская — Пятигорск». Женщина не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина опрокинулась.

Нарушительница была доставлена в больницу с переломом руки и травмой головы, в момент аварии она была трезва.

Жительница станицы Зольской за последние 2 года ни один раз привлекалась к ответственности за езду на высокой скорости.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.