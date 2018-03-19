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Женщина-водитель перевернулась на автомобиле в Предгорном районе
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Женщина-водитель перевернулась на автомобиле в Предгорном районе 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Женщина спровоцировала аварию с опрокидыванием на Ставрополье, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Утром 18 марта водитель Kia Carens привысила скорость на автодороге «Новопавловск — Зольская — Пятигорск». Женщина не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина опрокинулась.
Нарушительница была доставлена в больницу с переломом руки и травмой головы, в момент аварии она была трезва.
Жительница станицы Зольской за последние 2 года ни один раз привлекалась к ответственности за езду на высокой скорости.
Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.
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