Женщина-водитель перевернулась на автомобиле в Предгорном районе 

Женщина спровоцировала аварию с опрокидыванием на Ставрополье, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Утром 18 марта водитель Kia Carens привысила скорость на автодороге «Новопавловск — Зольская — Пятигорск». Женщина не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина опрокинулась.
Нарушительница была доставлена в больницу с переломом руки и травмой головы, в момент аварии она была трезва.
Жительница станицы Зольской за последние 2 года ни один раз привлекалась к ответственности за езду на высокой скорости.
Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.