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Дело о ДТП с участием судейского Range Rover в Краснодаре не будут рассматривать в особом порядке
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Дело о ДТП с участием судейского Range Rover в Краснодаре не будут рассматривать в особом порядке 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. Сегодня в Ленинском районном суде г. Краснодара прошли слушания по делу в отношении 27-летнего Романа Коваленко. Он обвиняется по ч.6 ст. 264УК РФ, так же в окончательной редакции обвинительного заключения появилась статья о самоуправстве.
Защита Коваленко выступила с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке, так как молодой человек признал в полном объеме вину во всех инкриминируемых ему деяниях. Однако семья покойной Юлии Пресбышевской оказалась против. После удаления в совещательную комнату судья Герман Лоншаков постановил рассматривать дело в общем порядке.
В ходе первого заседания была допрошена мать погибшей 20-летней девушки. Она пояснила, что семья планирует подавать гражданский иск о возмещении материального вреда.
Представители второй стороны потерпевших (родственники погибшего 27-летнего Пономаренко и выжившего 20-летнено Субботина) в зал судебного заседания не явились в связи с ухудшением состояния здоровья пострадавшего водителя ВАЗ-2114.
По делу будут допрошены 19 свидетелей. Вердикт будет вынесен по итогам судебного следствия. Следующее заседание назначено на 4 апреля в 15:00.
Напомним, что в ходе расследования была собрана доказательная база, дающая право полагать, что в момент столкновения Range Rover с ВАЗ-2114, иномаркой управлял обвиняемый. Внедорожник принадлежит семье Георгия Ермолова, судьи Прикубанского районного суда г. Краснодара. Его отец Николай также проходит по делу потерпевшим. Сумма ущерба, причиненного в результате ДТП оценена в 2 млн рублей.
В ходе первого заседания, на котором приступили к рассмотрению материалов дела по существу, гособвинитель огласил, что кроме движения на запрещающий сигнал светофора на перекресте ул. Тургенева и Гагарина, скорость Range Rover составляла 93 м/ч.
Обвиняемый в зале суда присутствовал, к его допросу приступят в ходе последующих заседаний.
"Новая Кубань" продолжит следить за развитие событий.
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