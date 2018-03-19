На улице Прогрессивной в Ростове в яму провалился эвакуатор

На улице Прогрессивной в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону сегодня утром, 19 марта, эвакуатор провалился в яму. Как сообщают местные издания, асфальт под припаркованной машиной раскрошился и потащил за собой автомобиль. Затем, по сообщению очевидцев, из провала начал подниматься густой пар. Тем не менее, благодаря большим габаритам эвакуатора, он не ушел под землю полностью, однако вся передняя часть автомобиля фактически зависла над пропастью. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также устанавливаются причины разлома. Сроки выполнения дорожных работ и открытия участка для проезда пока не сообщаются.