Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Лысковском районе

Семилетняя девочка пострадала в автоаварии в Лысковском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 18 марта около 13.00 в селе Красный Яр Лысковского района. 39-летняя женщина, находясь за рулем «Лады-Приоры», не справилась с управлением и вылетела в кювет.

В результате аварии автомобилистка самостоятельно обратилась в больницу с ушибами. Ребенок доставлен родителями в медучреждение. В настоящее время обе пострадавшие благополучно отпущены домой.

Напомним, иномарка насмерть сбила нижегородца в день выборов.