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Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Лысковском районе
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Семилетняя девочка попала в больницу после ДТП в Лысковском районе 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Семилетняя девочка пострадала в автоаварии в Лысковском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 18 марта около 13.00 в селе Красный Яр Лысковского района. 39-летняя женщина, находясь за рулем «Лады-Приоры», не справилась с управлением и вылетела в кювет.
В результате аварии автомобилистка самостоятельно обратилась в больницу с ушибами. Ребенок доставлен родителями в медучреждение. В настоящее время обе пострадавшие благополучно отпущены домой.
Напомним, иномарка насмерть сбила нижегородца в день выборов.
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