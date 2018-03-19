В Ростове нокаут в голову заработал пешеход, помешавший проехать иномарке на красный свет

Известный ростовский стилист Араик Крист в своем инстаграмм выложил фото с места конфликта водителя и пешехода на перекрестке Красноармейская — Кировский. По словам очевидцев, водитель «Хендая» хотел проехать на красный свет, однако дорогу ему преградил пешеход. Мужчина шел на зеленый сигнал светофора, и был уверен в своей безопасности, однако неожиданно получил мощный нокаут в голову и кулем свалился под колеса автомобиля. Водитель иномарки в гневе решил нокаутировать помеху движению.

Пользователи сначала предположили, что мужчина попал под колеса автомобиля, однако в пресс-службе УГИБДД России по Ростовской области заявили, что ДТП такого рода сегодня на этом участке не зафиксировано. Чем закончился конфликт пока не известно.