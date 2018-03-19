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Обнаружилась очередная лазейка для пьяных водителей
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Обнаружилась очередная лазейка для пьяных водителей 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Поводом для проверки послужил судебный процесс в отношении жителя Иваново, который, по мнению суда, стал виновником смертельной аварии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а затем скрылся с места происшествия. Он сдался полиции только через год, когда уже стало невозможным установить, употреблял ли он алкоголь в день ДТП.
Как отмечает «Коммерсант», региональные суды в аналогичных случаях расценивают такой поступок как умышленный отказ от медицинского освидетельствования. Это ставит преступников в неравное положение, нарушая основной конституционный принцип: все нарушители должны быть равны перед законом независимо от того, уехали они с места аварии или остались ждать полицию.
Таким образом, пьяные автомобилисты, по чьей вине пострадали либо погибли люди, могут уйти от сурового наказания, оставив место ДТП. И даже обладая альтернативными доказательствами езды в пьяном виде, суд ничего сделать не может. Между тем, согласно зарубежной практике, к пьянству за рулем приравнивается не только отказ от проверки на алкоголь, но и уклонение от медосвидетельствования.
Что же касается мужчины из Иваново, по вине которого погибли два его пассажира, то в материалах дела имеется существенная доказательная база того, что он действительно управлял машиной в состоянии опьянения. В частности, имеются чеки на покупку двух бутылок водки и видео, на котором он распивает шампанское за рулем, а также акты медосвидетельствования его собутыльников. В результате Фрунзенский суд Ивановской области приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Защита подсудимого с приговором не согласилась, утверждая, что строго по тексту ст. 264 УК РФ состояние опьянения может быть установлено только через процедуры освидетельствования, никакие чеки и видео это подтвердить не могут.
В Верховном суде отметили, что факт отказа от освидетельствования должен быть зафиксирован в документах, а потому то, что нарушитель скрылся с места аварии, не приравнивается к отказу. ВС вернул дело на рассмотрение президиуму Ивановского облсуда, а тот приостановил уголовное дело и направил запрос в КС. Он будет рассмотрен на заседании 5 апреля.
Фото: РИА «Новости» / Юрий Стрелец
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