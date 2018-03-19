Беда с дорогами на Дону. Как возместить ущерб за поврежденные машины

Ростовской области уже традиционно автомобилисты становятся жертвами бесконечных ям и выбоин на дорогах.

Так, например, в социальных сетях появилось видео «убитой» проезжей части в Шахтах. Корреспондент «АиФ-Ростов» побывала в городе шахтёров и проехалась по «минному полю».

Адские ямы Будто война прошла, а не зима. По-другому описать дороги в городе Шахты нельзя.

Так улица Смидовича с приходом весны превратилась в непроходимую полосу препятствий для автомобилистов. Из одной ямы машины попадают в другую, ещё большую. Грязь и лужи, которые скрывают глубину колдобин, усложняют прохождение опасного маршрута.

Как благополучно съехать с этой дороги и не повредить своего железного коня? Более-менее с тестом справляются грузовики и внедорожники, а вот легковушкам приходится зигзагом объезжать выбоины, при этом касаясь земли «пузом», рискуя остаться без колес, бампера или подвески.

«Как можно быть довольными дорогами? Мы платим исправно налоги, власти только берут деньги и ничего не делают, а мы гробим автомобили, — возмущается житель Шахт Николай Ковтуненко. Я писал и в прокуратуру , и в администрацию, показывал фотографии с пробитыми колёсами из-за этих адских ям. Но так ничего и не добился, ситуация не меняется».

Такая картина вырисовывается и на других улицах населённого пункта: Красинской, Маяковского, Хабарова, Михайлова, Тургенева. На карте убитых дорог, составленной ОНФ, обозначено 69 проблемных участков протяжённостью 30 километров.

«На Театральной улице участок дороги полностью разрушен. Ямочного ремонта хватает только на четыре месяца. А выбоины глубокие, острые, не объедешь их, так как они идут одна за другой. Нужно полностью менять полотно и расширять дорогу», — сетует житель города Шахты Евгений Смирнов

Жертвы капканов

С начала года не повезло, как минимум, восьми водителям, они повредили машины, угодив в опасные ловушки. И это только те, кто обратился в ГИБДД Шахт. Пострадавших намного больше, уверены в ведомстве, просто не все обращаются.

«ГИБДД принимает все меры по обращениям граждан, которые попали в ДТП из-за ям, — заявляет инспектор по пропаганде ОГИБДД Ростовской области по городу Шахты Евгения Зыкина. Направляются предписания об устранении дефектов дорожного покрытия в Департамент городского хозяйства.

На данный момент отправлено 32 предписания. Эта организация трижды привлечена к административной ответственности по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте и содержании дорог». Вынесены штрафы. Возбуждено административное расследование по факту невыполнения в установленный срок законного предписания ГИБДД».

Адвокаты советуют водителям, в случае повреждения их автомашин из-за ям, вызывать сотрудника ГИБДД, чтобы зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, необходимо провести фото, — видеофиксацию, чтобы предоставить эти материалы в суд.

Мнение эксперта

В 2017 году 11 шахтинцев сумели отсудить у администрации города компенсации на сумму один миллион 313 тысяч рублей за повреждённые автомобили в ДТП по причине ужасного состояния дорог. Председатель контрольно-счетной палаты города Шахты Галина Аверкина подсчитала, что на эти средства можно было бы засыпать полторы тысячи квадратных метров ям.

«У муниципального заказчика отсутствуют обязательные документы, по-нашему мнению, обеспечивающие эффективность использования бюджетных средств. Нет документов, подтверждающих проведение мониторинга технического состояния и инвентаризации проезжей части. У многих автомобильных дорог нет паспортов. При разработке проектно-сметной документации на содержание дорог не вносятся работы по укреплению обочин, что приводит к разрушению кромки дорог», — резюмировала Галина Аверкина.

Мнение городских властей

В администрации города сообщили, что на улучшение состояния дорог в этом году будет выделено более 80 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Из них 60 млн рублей будут направлены на ремонт дорожного покрытия на двух въездах в город со стороны трассы М-4 «Дон» и поселка Аютинский. Общая протяженность составит больше шести километров. К работам планируется приступить с 30 марта.

Кроме того, обновят дорожное покрытие улиц Хабарова, Мелиховской, Делегатской. А на ямочный ремонт будут направлены более 15-ти с половиной млн рублей. Это позволит отремонтировать порядка 18 тысяч кв. м дорог.

С ямами и колдобинами будут бороться на улицах Дачной, Громова, Маяковского, Чкалова, Советской, Ленина, Мечникова, проспектах Карла Маркса , Победы Революции, переулка Комиссаровский. Ямочный ремонт уже стартовал 16 марта.

«Мы, не дожидаясь теплой погоды, когда можно укладывать классический асфальт, приняли решение произвести работы при помощи литого асфальта, — отвечает заместитель директора Департамента городского хозяйства Егор Савченко. Это недешевое удовольствие, но, по поручению главы, дороги должны быть приведены в порядок.

Литой асфальт — технология, которая позволяет работать в условиях, когда еще недостаточно просохло дорожное полотно. После охлаждения такой асфальт самостоятельно приобретает эксплуатационную плотность, что означает сокращение расходов при укладке и значительное ускорение дорожного строительства.

Работы на улицах Дачная, Громова, Маяковского планируется закончить в течение двух дней».