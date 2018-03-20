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В Подмосковье обнаружили труп младенца
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В Подмосковье обнаружили труп младенца 

Свободная пресса 8 часов назад
Фото: Петербургский дневник
В одной из квартир, расположенных в доме посёлка Жаворонки Одинцовского района Московской области, полицейские обнаружили тело полуторамесячного ребёнка.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, согласно предварительной информации мать младенца уложила малыша в кроватку спать. На следующий день она обнаружила сына без признаков жизни. Однако ни в полицию, ни за медицинской помощью женщина не обращалась.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили внешних признаков насильственной смерти младенца.
Сейчас тело ребёнка находится в морге для судебно-медицинского исследования. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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