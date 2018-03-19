В выходные 10 орловских водителей ездили нетрезвыми

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками ГИБДД было задержано 10 нетрезвых автомобилистов. Семь из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, а трое отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По всем фактам нарушений были составлены административные протоколы.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.