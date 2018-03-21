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В «сети» орловской полиции попали 7 пьяных водителей
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В «сети» орловской полиции попали 7 пьяных водителей 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
ГИБДД по Орловской области обнародовала результаты рейдовых мероприятий за прошедшие сутки.
По информации пресс-службы ведомства, за минувшие сутки на территории региона было задержано 7 нетрезвых автомобилистов. Пятеро из них управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, двое отказались пройти медицинское освидетельствование.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Сообщение В «сети» орловской полиции попали 7 пьяных водителей появились сначала на РИА 57.
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