В «сети» орловской полиции попали 7 пьяных водителей

По информации пресс-службы ведомства, за минувшие сутки на территории региона было задержано 7 нетрезвых автомобилистов. Пятеро из них управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, двое отказались пройти медицинское освидетельствование.

Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.