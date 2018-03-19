Электричка протаранила легковушку в Самарской области

Два человека стали жертвами столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Самарской области . Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в Волжском районе на перегоне Курумоч — Мастрюково. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Лада Калина» нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с электропоездом. Водитель автомобиля и его пассажир, 82-летняя женщина, погибли на месте, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Повреждений дорожного полотна и задержек в движении поездов не зафиксировано. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по данному ДТП.