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Электричка протаранила легковушку в Самарской области
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Электричка протаранила легковушку в Самарской области 

BFM.RU 3 часа назад
Два человека стали жертвами столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло в Волжском районе на перегоне Курумоч — Мастрюково. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Лада Калина» нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с электропоездом. Водитель автомобиля и его пассажир, 82-летняя женщина, погибли на месте, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Повреждений дорожного полотна и задержек в движении поездов не зафиксировано. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по данному ДТП.
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