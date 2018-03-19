Ещё
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5 у с. Курумоч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5 у с. Курумоч 

Волга Ньюс 3 часа назад
По предварительным данным полицейских, примерно в 10:20 на путепроводе трассы М-5 в районе с. Курумоч остановился грузовик с полуприцепом, за ним остановилась «Газель», а за ней встал автомобиль Nissan. И в Nissan сзади врезался попутный грузовик-самосвал.
От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с «Газелью», которая тоже двинулась вперед и ударилась в полуприцеп стоявшего впереди грузовика.
В результате столкновения, как сообщили в областной полиции, погиб водитель автомобиля «Газель» и пострадал водитель грузовика-самосвала. Какие у него травмы, пока неизвестно.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Волга Ньюс: последние новости
На М-5 в Самарской области из-за снегопада несколько фур съехали в кювет В Самаре лихач протаранил машину ДПС, помял Toyota Land Cruiser и два трамвая На дороге Похвистнево — Клявлино водитель съехал в кювет из-за плохого самочувствия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»571
Еще одна страна вышлет российских дипломатов493
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина273
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»188
Панин опубликовал голое селфи c барышней52
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение