Один человек погиб и один пострадал в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5 у с. Курумоч

По предварительным данным полицейских, примерно в 10:20 на путепроводе трассы М-5 в районе с. Курумоч остановился грузовик с полуприцепом, за ним остановилась «Газель», а за ней встал автомобиль Nissan. И в Nissan сзади врезался попутный грузовик-самосвал.

От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с «Газелью», которая тоже двинулась вперед и ударилась в полуприцеп стоявшего впереди грузовика.

В результате столкновения, как сообщили в областной полиции, погиб водитель автомобиля «Газель» и пострадал водитель грузовика-самосвала. Какие у него травмы, пока неизвестно.