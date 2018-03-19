Прокуратура начала проверку после ДТП на переезде в Самарской области

ДТП произошло в понедельник примерно в 9.10 (8.10 мск). Водитель Lada Kalina двигался по автодороге Волжский — Курумоч — Власть Труда в направлении поселка Курумоч и выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате легковушка столкнулась с проезжающей электричкой. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.

"Данные о ДТП верные. Прокуратура проводит проверку", — сказал Никитин.

Движение поездов из-за ДТП заблокировано не было.