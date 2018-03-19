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Прокуратура начала проверку после ДТП на переезде в Самарской области
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Прокуратура начала проверку после ДТП на переезде в Самарской области 

РИА Новости 3 часа назад
САМАРА, 19 мар — РИА Новости. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Волжском районе Самарской области, при котором погибли два человека, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Никитин.
ДТП произошло в понедельник примерно в 9.10 (8.10 мск). Водитель Lada Kalina двигался по автодороге Волжский — Курумоч — Власть Труда в направлении поселка Курумоч и выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате легковушка столкнулась с проезжающей электричкой. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия.
"Данные о ДТП верные. Прокуратура проводит проверку", — сказал Никитин.
Движение поездов из-за ДТП заблокировано не было.
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