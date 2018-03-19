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Водители не смогут выходить из машины без светоотражающих жилетов
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Водители не смогут выходить из машины без светоотражающих жилетов 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Российских автомобилистов обязали носить жилеты со светоотражающими элементами при остановке за городом в темное время суток или в условиях плохой видимости. Также нельзя будет покидать автомобиль и находиться на проезжей части или обочине без светоотражающей накидки при ДТП в ночное время.
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что за несоблюдение этого правила административной ответственности не предусмотрено. Тем не менее, требование введено ради безопасности самих водителей и других участников дорожного движения.
По статистике Госавтоинспекции, количество наездов на автомобилистов в подобной ситуации неуклонно растет. Только в прошлом году произошло 386 наездов на водителей, вышедших из авто на проезжую часть или обочину без светоотражающей накидки в темной одежде. При этом 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести.
Отсутствие светоотражающих элементов на одежде пострадавших не позволяло водителям других транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд.
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