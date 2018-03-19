Водители не смогут выходить из машины без светоотражающих жилетов

Российских автомобилистов обязали носить жилеты со светоотражающими элементами при остановке за городом в темное время суток или в условиях плохой видимости. Также нельзя будет покидать автомобиль и находиться на проезжей части или обочине без светоотражающей накидки при ДТП в ночное время.

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что за несоблюдение этого правила административной ответственности не предусмотрено. Тем не менее, требование введено ради безопасности самих водителей и других участников дорожного движения.

По статистике Госавтоинспекции, количество наездов на автомобилистов в подобной ситуации неуклонно растет. Только в прошлом году произошло 386 наездов на водителей, вышедших из авто на проезжую часть или обочину без светоотражающей накидки в темной одежде. При этом 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести.

Отсутствие светоотражающих элементов на одежде пострадавших не позволяло водителям других транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд.