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В Кавказском районе водитель «Лады» сбил юного мотоциклиста
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В Кавказском районе водитель «Лады» сбил юного мотоциклиста 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. ДТП произошло 17 марта около 10 часов вечера в станице Темижбекской.
По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада 210740» выехал на встречную полосу и и врезался в мотоцикл под управлением 17-летнего парня. Оба водителя были госпитализированы с места происшествии.
Как рассказали в отделе пропаганды краевого УГИБДД, несовершеннолетний юноша не имел водительского удостоверения. В момент аварии он ехал без мотошлема, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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