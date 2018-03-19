В Кавказском районе водитель «Лады» сбил юного мотоциклиста

Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. ДТП произошло 17 марта около 10 часов вечера в станице Темижбекской.

По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада 210740» выехал на встречную полосу и и врезался в мотоцикл под управлением 17-летнего парня. Оба водителя были госпитализированы с места происшествии.

Как рассказали в отделе пропаганды краевого УГИБДД, несовершеннолетний юноша не имел водительского удостоверения. В момент аварии он ехал без мотошлема, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.