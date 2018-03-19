В Армавире перевернулся мотоцикл, на котором ехали два человека

Краснодар . 19 марта — Новая Кубань. ДТП произошло 17 марта около 8 часов вечера на улице им. Каспарова.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем мотоцикла превысил допустимую скорость движения, в результате чего двухколесный транспорт перевернулся. Мотоциклист и его 38-летняя пассажирка были госпитализированы с места аварии. В момент ДТП оба находились в шлемах.

Позже было установлено, что на мотоцикле отсутствовал госномер, а водитель не имел права управления транспортным средством.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды краевого УГИБДД.