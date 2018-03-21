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В Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли центр города
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В Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли центр города 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 21 марта в Уфе закрыли дорогу по улице Рихарда Зорге. Горожане поделились информацией в соцсети, в группе БашДТП. Выяснилось, что на такие меры пришлось пойти из-за коммунальной аварии.
— Произошла утечка холодной воды из водопровода в районе улицы Рихарда Зорге, 10. Пришлось перекрыть движение от улицы Округа Галле до поворота в сторону микрорайона Затон, — рассказали в «Уфаводоканале».
Движение закрыто на улице Рихарда Зорге
Сейчас с аварией борются рабочие предприятия. Ликвидировать утечку планируют в кратчайшие сроки. Представители «Уфаводоканала» извинились перед водителями за временные неудобства.
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