В Уфе из-за коммунальной аварии перекрыли центр города

Днем 21 марта в Уфе закрыли дорогу по улице Рихарда Зорге. Горожане поделились информацией в соцсети, в группе БашДТП. Выяснилось, что на такие меры пришлось пойти из-за коммунальной аварии.

— Произошла утечка холодной воды из водопровода в районе улицы Рихарда Зорге, 10. Пришлось перекрыть движение от улицы Округа Галле до поворота в сторону микрорайона Затон, — рассказали в «Уфаводоканале».

Движение закрыто на улице Рихарда Зорге

Сейчас с аварией борются рабочие предприятия. Ликвидировать утечку планируют в кратчайшие сроки. Представители «Уфаводоканала» извинились перед водителями за временные неудобства.