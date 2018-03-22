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«Утечка устранена»: в Уфе возобновили движение на улице Зорге
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«Утечка устранена»: в Уфе возобновили движение на улице Зорге 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Днем 22 марта в центре Уфы коммунальщики закончили ремонт водопровода. С участка дороги по улице Зорге убрали ограничительные боны. Теперь водители могут ездить привычным маршрутом.
— Рабочие устранили утечку холодного водоснабжения и ликвидировали ее последствия. Трубу, диаметром 500 миллиметров залатали. Дорожное покрытие восстановили временно, позже на участке появится свежий асфальт, — объяснили в «Уфаводоканале».
Коммунальная авария в районе Южного автовокзала произошла днем 21 марта. На дороге буквально вздулся асфальт, — прорвало водопровод. На место выехала аварийная бригада. Движение транспорта на участке закрыли. Водители вынуждены были объезжать дорогу.
Причиной происшествия стала подвижка грунта, которая случилась из-за промерзания. С аварией рабочие боролись около суток.
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