«Утечка устранена»: в Уфе возобновили движение на улице Зорге

Днем 22 марта в центре Уфы коммунальщики закончили ремонт водопровода. С участка дороги по улице Зорге убрали ограничительные боны. Теперь водители могут ездить привычным маршрутом.

— Рабочие устранили утечку холодного водоснабжения и ликвидировали ее последствия. Трубу, диаметром 500 миллиметров залатали. Дорожное покрытие восстановили временно, позже на участке появится свежий асфальт, — объяснили в «Уфаводоканале».

Коммунальная авария в районе Южного автовокзала произошла днем 21 марта. На дороге буквально вздулся асфальт, — прорвало водопровод. На место выехала аварийная бригада. Движение транспорта на участке закрыли. Водители вынуждены были объезжать дорогу.

Причиной происшествия стала подвижка грунта, которая случилась из-за промерзания. С аварией рабочие боролись около суток.