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Центр Уфы закрыт из-за прорыва водопровода
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Центр Уфы закрыт из-за прорыва водопровода 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Улица Рихарда Зорге в районе Южного автовокзала по-прежнему закрыта для автомобилистов. Об этом сообщили горожане на страницах соцсетей 22 марта. Фото с места происшествия появилось в группе «БашДТП». Виной таким ограничениям — крупная коммунальная авария, которая произошла накануне.
— Асфальт на этом участке вздулся. Приехали рабочие, — рассказали горожане.
Сотрудники «Уфаводоканала» сообщили, что на проезжей части недалеко от Рихарда Зорге, 10 произошла утечка холодной воды. На место выехала бригада ремонтников, чтобы починить водопровод и устранить последствия аварии. Как долго продлятся работы, на предприятии не сообщили.
Тем временем водители вынуждены объезжать перекрытую дорогу. И это не единственные сложности, с которыми столкнулись сегодня уфимцы. В городе снегопад. Коммунальщики усиленно очищают улицы, тем не менее на многих дорогах затор из-за выпавшего снега.
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