Центр Уфы закрыт из-за прорыва водопровода

Улица Рихарда Зорге в районе Южного автовокзала по-прежнему закрыта для автомобилистов. Об этом сообщили горожане на страницах соцсетей 22 марта. Фото с места происшествия появилось в группе «БашДТП». Виной таким ограничениям — крупная коммунальная авария, которая произошла накануне.

— Асфальт на этом участке вздулся. Приехали рабочие, — рассказали горожане.

Сотрудники «Уфаводоканала» сообщили, что на проезжей части недалеко от Рихарда Зорге, 10 произошла утечка холодной воды. На место выехала бригада ремонтников, чтобы починить водопровод и устранить последствия аварии. Как долго продлятся работы, на предприятии не сообщили.

Тем временем водители вынуждены объезжать перекрытую дорогу. И это не единственные сложности, с которыми столкнулись сегодня уфимцы. В городе снегопад. Коммунальщики усиленно очищают улицы, тем не менее на многих дорогах затор из-за выпавшего снега.