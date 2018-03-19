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В Воронежской области инспекторы ДПС держали выключенными видеорегистраторы на служебных авто
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В Воронежской области инспекторы ДПС держали выключенными видеорегистраторы на служебных авто 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Также полицейские не всегда заявляли об автомобилистах, предлагавших взятки.
В Воронежской области инспекторы ДПС допускали отключение видеорегистраторов на служебных авто в рабочее время, а также не всегда заявляли о том, что им предлагали взятки. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. В центре истории оказались сотрудники ГИБДД из Лискинского района. Нарушения в их работе сотрудники прокуратуры нашли в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. — Установлено, что сотрудники ГИБДД допускали отключение аудио— и видеозаписи на видеорегистраторах, установленных в патрульных автомобилях. Имели место случаи не сообщения сотрудниками ДПС о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений за не привлечение к административной ответственности, — рассказывают правоохранители. Кроме того, в лискинском управлении ГИБДД аудио— и видеозаписи со служебных регистраторов вовсе не хранятся положенный срок. Сотрудники прокуратуры направили начальнику районного отдела МВД представление об устранении нарушений и наказании ответственных.
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