Мотоциклист без прав перевернулся на Ставрополье 

Мотоциклист не справился с управлением в Невинномысске, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Утром 18 марта водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Пролетарской, не справился с управлением из-за наезда на земляную насыпь. В результате этого мотоцикл опрокинулся.
Парень доставлен в больницу с открытом переломом ноги, серьезными травмами головы и плеча. Во время аварии на нем не было шлема.
Выяснилось, что пострадавший лишен права управлять мотоциклом с 2016 года за отказ прохождения медосвидетельствования.
Сейчас проводится проверка обстоятельств ДТП, у молодого человека взяли кровь на установление опьянения.