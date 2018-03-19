Мотоциклист без прав перевернулся на Ставрополье

Мотоциклист не справился с управлением в Невинномысске , сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Утром 18 марта водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Пролетарской, не справился с управлением из-за наезда на земляную насыпь. В результате этого мотоцикл опрокинулся.

Парень доставлен в больницу с открытом переломом ноги, серьезными травмами головы и плеча. Во время аварии на нем не было шлема.

Выяснилось, что пострадавший лишен права управлять мотоциклом с 2016 года за отказ прохождения медосвидетельствования.

Сейчас проводится проверка обстоятельств ДТП, у молодого человека взяли кровь на установление опьянения.