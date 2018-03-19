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Мотоциклист без прав перевернулся на Ставрополье
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Мотоциклист без прав перевернулся на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мотоциклист не справился с управлением в Невинномысске, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Утром 18 марта водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Пролетарской, не справился с управлением из-за наезда на земляную насыпь. В результате этого мотоцикл опрокинулся.
Парень доставлен в больницу с открытом переломом ноги, серьезными травмами головы и плеча. Во время аварии на нем не было шлема.
Выяснилось, что пострадавший лишен права управлять мотоциклом с 2016 года за отказ прохождения медосвидетельствования.
Сейчас проводится проверка обстоятельств ДТП, у молодого человека взяли кровь на установление опьянения.
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