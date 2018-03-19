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Нижегородец погиб под колесами иномарки в Автозаводском районе
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Нижегородец погиб под колесами иномарки в Автозаводском районе 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото http://www.prav-net.ruНижегородец погиб под колесами иномарки в Автозаводском районеМужчина погиб под колесами иномарки в Автозаводском районе. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
18 марта в вечернее время 25-летний водитель а/м Митцубиси на улице Монастырка совершил наезда на пешехода, переходящего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего не установлена, на вид мужчине было 35-40 лет.
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