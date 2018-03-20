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На трассе М-2 «Крым» КамАЗ протаранил «Шкоду»: пострадал водитель
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На трассе М-2 «Крым» КамАЗ протаранил «Шкоду»: пострадал водитель 

Газета Daily 4 часа назад
Водитель иномарки пострадал после аварии с большегрузом КамАЗ на трассе в Орловской области.
В минувший понедельник, 19 марта, на 25 километре автодороги М-2 «Крым» в Орловской области произошло серьёзное ДТП с пострадавшими. Известно, что 26-летний водитель большегруза КамАЗ при вороте направо протаранил легковой автомобиль «Шкода», который двигался сзади в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 28-летний водитель автомобиля «Шкода». Он получил множественные травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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