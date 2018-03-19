Виноват гололед: в Ростове на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля

В донской столице местные жители стали свидетелями массового ДТП. Авария случилась в ночь с 18 на 19 марта на пересечении проспекта Кировского и улицы Малюгиной.

— Столкнулись четыре автомобиля. Хорошо, что никто не пострадал, а вот машины получили механические повреждения, — рассказали очевидцы происшествия.

По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед. Водители просто не справились с управлением на скользкой дороге.

— Информация об этом ДТП в наше ведомство не поступала, — сообщили 161.ru в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В конце февраля фура с плиткой из-за гололеда снесла рекламный щит в Ростове.