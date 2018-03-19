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Виноват гололед: в Ростове на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля
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Виноват гололед: в Ростове на скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице местные жители стали свидетелями массового ДТП. Авария случилась в ночь с 18 на 19 марта на пересечении проспекта Кировского и улицы Малюгиной.
— Столкнулись четыре автомобиля. Хорошо, что никто не пострадал, а вот машины получили механические повреждения, — рассказали очевидцы происшествия.
По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед. Водители просто не справились с управлением на скользкой дороге.
— Информация об этом ДТП в наше ведомство не поступала, — сообщили 161.ru в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В конце февраля фура с плиткой из-за гололеда снесла рекламный щит в Ростове.
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