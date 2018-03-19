В Курске в ДТП попал водитель без прав

В Курске в ДТП попал водитель, лишённый прав, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась примерно в 2.20 18 марта возле дома №57 по улице Карла Маркса. 30-летний водитель Renault Logan ехал со стороны улицы Ломакина в сторону улицы Хуторская. При повороте налево он врезался в ехавший по встречной полосе ВАЗ-111930, 34-летний водитель которого был лишён прав.

В результате ДТП 37-летнего пассажира ВАЗа с травмами госпитализировали в областную клиническую больницу Курска.

Всего с 16 по 18 марта на дорогах Курской области случилось три ДТП, в результате которых пострадали три человека.