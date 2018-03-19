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В Курске в ДТП попал водитель без прав
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В Курске в ДТП попал водитель без прав 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Курске в ДТП попал водитель, лишённый прав, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась примерно в 2.20 18 марта возле дома №57 по улице Карла Маркса. 30-летний водитель Renault Logan ехал со стороны улицы Ломакина в сторону улицы Хуторская. При повороте налево он врезался в ехавший по встречной полосе ВАЗ-111930, 34-летний водитель которого был лишён прав.
В результате ДТП 37-летнего пассажира ВАЗа с травмами госпитализировали в областную клиническую больницу Курска.
Всего с 16 по 18 марта на дорогах Курской области случилось три ДТП, в результате которых пострадали три человека.
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