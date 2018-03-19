Снесло сильным ветром: под Камышловом ВАЗ на летней резине влетел в пассажирский автобус

Сегодня около 10 утра на трассе Екатеринбург Тюмень , недалеко от Камышлова , произошло смертельное ДТП. «Четырнадцатая» на летней резине выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, который потом отбросило на уборочную технику.

Как рассказал Е1.RU пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, об аварии в полицию сообщили очевидцы.

— С большой долей вероятности можно предположить, что ВАЗ-2114 выбросило на полосу встречного движения из-за сильного порыва ветра. В результате мощного удара ВАЗ практически смяло в гармошку, — сообщил он. — Сам автобус выбросило на площадку, где стояла дорожная техника — автобус столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии погибли 57-летний мужчина и 49-летнеяя женщина, которые ехали в легковушке.

— По предварительным данным, мужчина много лет проработал инструктором в ДОСААФ . Задняя резина его машины была летняя, а на передней стояли шипы, — рассказал Валерий Горелых

Автобус, который попал в ДТП, ехал из Будки в Екатеринбург. В автобусе ехали 12 пассажиров, среди которых 13-летний ребёнок, и водитель. Никто из них не пострадал. Всех пассажиров пересадили в другой автобус, и они поехали в Екатеринбург.

— Авария случилась на ровной чищеной дороге. Вероятно, на встречку его выбросило из-за сильного ветра. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа во главе с начальником полиции Сергеем Черевко, — сказал Горелых.

Из-за снегопадов и сильных порывов ветра инспекторы ГИБДД попросили уральцев быть осторожными на дорогах, не превышать скорость, не делать резких манёвров.

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