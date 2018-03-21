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На Ямале открыли движение по всем зимним автодорогам
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На Ямале открыли движение по всем зимним автодорогам 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Все зимники регионального значения открыли для проезда транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.
Движение по зимнику Уренгой — Красноселькуп для полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн закрыли 19 марта из-за метели.
"С 07:00 (мск) 21 марта разрешено движение по зимнику Уренгой — Красноселькуп для полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн. Ранее зимник был закрыт из-за метели. Дорожники справились с последствиями непогоды и обеспечили движение транспорта. Сейчас продолжается расчистка и укатка снежного полотна проезжей части, чтобы открыть движение для неполноприводного легкового транспорта, на зимнике работает пять единиц техники", — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, зимники Салехард — Надым и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО) открыли для движения всех видов авто общей массой до 30 тонн. На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале разрешили движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн.
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