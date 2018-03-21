На Ямале открыли движение по всем зимним автодорогам

Движение по зимнику Уренгой — Красноселькуп для полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн закрыли 19 марта из-за метели.

"С 07:00 (мск) 21 марта разрешено движение по зимнику Уренгой — Красноселькуп для полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн. Ранее зимник был закрыт из-за метели. Дорожники справились с последствиями непогоды и обеспечили движение транспорта. Сейчас продолжается расчистка и укатка снежного полотна проезжей части, чтобы открыть движение для неполноприводного легкового транспорта, на зимнике работает пять единиц техники", — сообщили в пресс-службе.