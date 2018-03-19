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В ЮВАО в рамках эксперимента установят новые дорожные указатели
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В ЮВАО в рамках эксперимента установят новые дорожные указатели 

Управа Южнопортового района 4 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
На дорогах ЮВАО будет проходить эксперимент с заменой указателей-растяжек над дорогой на указатели по бокам проезжей части. Сделано это в первую очередь для того чтобы повысить безопасность на дорогах столицы и улучшить внешний облик города. Сообщается, что водителю будет легче увидеть новые указатели.
— В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах более четырех полос в одном направлении, — рассказали в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.
Сообщается, что новые знаки установят уже в конце этого месяца.
По мнению жителей города, новые знаки положительно скажутся на внешнем облике города.
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