В ЮВАО в рамках эксперимента установят новые дорожные указатели

На дорогах ЮВАО будет проходить эксперимент с заменой указателей-растяжек над дорогой на указатели по бокам проезжей части. Сделано это в первую очередь для того чтобы повысить безопасность на дорогах столицы и улучшить внешний облик города. Сообщается, что водителю будет легче увидеть новые указатели.

— В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах более четырех полос в одном направлении, — рассказали в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения.

Сообщается, что новые знаки установят уже в конце этого месяца.

По мнению жителей города, новые знаки положительно скажутся на внешнем облике города.