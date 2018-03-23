Под Волгоградом на 2 месяца закрыли кафе, где людей кормили опасным мясом

Суд закрыл кафе на трассе «Москва-Волгоград» в Новоаннинском районе на 60 суток из-за того, что посетителям готовили блюда из мяса без ветеринарных документов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, сотрудники общепита также готовили пищу, используя некачественную воду. Специалисты выявили еще такие нарушения, как отсутствие в закусочной технологической карты на блюда и маркировки ножей и разделочных досок. Таким образом, сотрудники кафе нарушали нормы СанПиНа.