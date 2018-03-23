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Под Волгоградом на 2 месяца закрыли кафе, где людей кормили опасным мясом
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Под Волгоградом на 2 месяца закрыли кафе, где людей кормили опасным мясом 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд закрыл кафе на трассе «Москва-Волгоград» в Новоаннинском районе на 60 суток из-за того, что посетителям готовили блюда из мяса без ветеринарных документов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, сотрудники общепита также готовили пищу, используя некачественную воду. Специалисты выявили еще такие нарушения, как отсутствие в закусочной технологической карты на блюда и маркировки ножей и разделочных досок. Таким образом, сотрудники кафе нарушали нормы СанПиНа.
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