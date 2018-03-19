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ДТП в районе Второй Речки вызвало негодование автомобилистов Владивостока
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ДТП в районе Второй Речки вызвало негодование автомобилистов Владивостока 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
ДТП в районе Второй Речки парализовало движение во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказывают очевидцы, пробка образовалась по всем входящим направлениям, а именно с Золотого моста, с района верхней станции фуникулера и с улицы Некрасовской. Автолюбители, потерявшие драгоценное время по причине данного происшествия негодуют.
На данный момент, ДТП ликвидировано. Движение постепенно нормализуется.
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 18, 2018 at 9:55pm PDT  A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 18, 2018 at 11:26pm PDT
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