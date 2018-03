ДТП в районе Второй Речки вызвало негодование автомобилистов Владивостока

ДТП в районе Второй Речки парализовало движение во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS.

Как рассказывают очевидцы, пробка образовалась по всем входящим направлениям, а именно с Золотого моста, с района верхней станции фуникулера и с улицы Некрасовской. Автолюбители, потерявшие драгоценное время по причине данного происшествия негодуют.

На данный момент, ДТП ликвидировано. Движение постепенно нормализуется.

A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 18, 2018 at 9:55pm PDT A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 18, 2018 at 11:26pm PDT