Южноуральца, протаранившего автомобиль скорой, отправили в колонию 

Авария произошла в мае прошлого года на трассе под Кизилом. Мужчина за рулем грузовика, лишенный водительских прав, двигался с превышением скорости. Вылетев на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
В результате водитель скорой скончался, еще двое пассажиров получили травмы.
Виновника ДТП приговорили к двум годам колонии-поселения, с лишением права управлять транспортом на два года.
Напомним, что на прошлой неделе водитель «Лады» без номеров устроил ДТП со скорой в центре Перми.
Фото: Евгений Поторочин