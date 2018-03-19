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Южноуральца, протаранившего автомобиль скорой, отправили в колонию
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Южноуральца, протаранившего автомобиль скорой, отправили в колонию 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария произошла в мае прошлого года на трассе под Кизилом. Мужчина за рулем грузовика, лишенный водительских прав, двигался с превышением скорости. Вылетев на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
В результате водитель скорой скончался, еще двое пассажиров получили травмы.
Виновника ДТП приговорили к двум годам колонии-поселения, с лишением права управлять транспортом на два года.
Напомним, что на прошлой неделе водитель «Лады» без номеров устроил ДТП со скорой в центре Перми.
Фото: Евгений Поторочин
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