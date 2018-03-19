Южноуральца, протаранившего автомобиль скорой, отправили в колонию

Авария произошла в мае прошлого года на трассе под Кизилом. Мужчина за рулем грузовика, лишенный водительских прав, двигался с превышением скорости. Вылетев на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

В результате водитель скорой скончался, еще двое пассажиров получили травмы.

Виновника ДТП приговорили к двум годам колонии-поселения, с лишением права управлять транспортом на два года.