В Орле ночью два Renault не поделили перекрёсток

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 18 марта, около трёх часов ночи, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области

Водитель автомобиля Renault SR двигался по улице 5-го Августа со стороны 2-ой Курской. На регулируемом перекрестке улиц 5-го Августа и 3-ей Курской, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу Renault Kangoo, ехавшему во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы.