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В Орле ночью два Renault не поделили перекрёсток
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В Орле ночью два Renault не поделили перекрёсток 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 18 марта, около трёх часов ночи, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Водитель автомобиля Renault SR двигался по улице 5-го Августа со стороны 2-ой Курской. На регулируемом перекрестке улиц 5-го Августа и 3-ей Курской, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, он не уступил дорогу Renault Kangoo, ехавшему во встречном направлении.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.
Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшим, в результате 3 человека получили травмы.
Сообщение В Орле ночью два Renault не поделили перекрёсток появились сначала на РИА 57.
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