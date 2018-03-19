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В Санкт-Петербурге таксист ограбил женщину, которую подвозил домой
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В Санкт-Петербурге таксист ограбил женщину, которую подвозил домой 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 18 марта. Водитель такси довез женщину из ночного клуба на Московском проспекте к её дому на Кузнецовской улице. Мужчина решил проводить пассажирку до парадной, чтобы та не подскользнулась. Женщина удивилась галантности таксиста и согласилась.
Перед самым входом в подъезд водитель толкнул петербурженку и сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком. После он запрыгнул в машину и скрылся с места происшествия. Необычное поведение водителя попало в камеры наружного наблюдения. Женщина оценила ущерб в 20 тысяч рублей.
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