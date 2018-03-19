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На севере Волгограда автобус засел в ледяной колее
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На севере Волгограда автобус засел в ледяной колее 

v1.ru 5 часов назад
Фото: v1.ru
В поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда на обледеневшей нерасчищенной дороге занесло пассажирский автобус.
— Коммунальщики заезжают на эту дорогу нечасто. Но раньше они все же худо-бедно ее чистили, — рассказывают автомобилисты. — Сегодня в глубокой колее засел даже автобус. Машина перекрыла половину дороги и выгнала водителей легковушек на встречку или на обочину. Кажется, в транспорте еще не было пассажиров.
По словам водителей, выбраться из глубокой колеи водитель автобуса не сможет.
С утра волгоградцы пожаловались на нерасчищенные дороги, которые грозят заносами и авариями. Автомобилисты рассказывают, что без особых проблем они могут проехать лишь по главным магистралям города.
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