На севере Волгограда автобус засел в ледяной колее

— Коммунальщики заезжают на эту дорогу нечасто. Но раньше они все же худо-бедно ее чистили, — рассказывают автомобилисты. — Сегодня в глубокой колее засел даже автобус. Машина перекрыла половину дороги и выгнала водителей легковушек на встречку или на обочину. Кажется, в транспорте еще не было пассажиров.

По словам водителей, выбраться из глубокой колеи водитель автобуса не сможет.

С утра волгоградцы пожаловались на нерасчищенные дороги, которые грозят заносами и авариями. Автомобилисты рассказывают, что без особых проблем они могут проехать лишь по главным магистралям города.