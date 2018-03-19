Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: обзор самых популярных такси Екатеринбурга

В 2018 году в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу приедут тысячи футбольных фанатов со всего мира. Уральская столица изо всех сил готовится к нашествию иностранцев, переводя на английский язык названия остановок и меню. И все же ориентироваться в незнакомом городе им может быть сложно. Вот почему E1.RU подготовил серию материалов для гостей.

Из нашей «Шпаргалки» читатели узнают, как быстро и недорого добраться до центра из аэропорта, где запастись сувенирами, в каком кафе есть китайская кухня и какие места в Екатеринбурге обязательно нужно посетить. «Шпаргалка» будет интересна и екатеринбуржцам. Одним она поможет открыть свой город с новой стороны, другим подскажет, как занять своих гостей.

В Екатеринбурге много такси, так что выбрать себе компанию по душе легко. Нужен ли вам автомобиль премиум-класса или не так уж важно, какое авто довезет вас до места? Заказываете ли вы машину через приложение или привыкли по старинке звонить по телефону? В уральской столице найдется все.

Мы составили список из десяти самых популярных в городе сервисов такси и кратко рассказываем о них самое важное.

«Три десятки»

Один из старейших и крупнейших в городе сервисов такси. В автопарке более 5000 собственных автомобилей и собственных машин водителей. При заказе через мобильное приложение можно получить скидку.

Телефон: 310–10–10 Сайт: 3101010.ru «Максим»

Сервис был создан в Кургане в начале 2000-х и с тех пор охватил несколько мегаполисов в России и странах СНГ. Автопарк составляют в основном иномарки не старше 3–5 лет. Отечественные авто встречаются в тарифе эконом, в тарифе бизнеc — только иномарки бизнес-класса.

Телефон: 288–88–88 Сайт: taximaxim.ru «Автомиг»

По тарифу эконом или комфорт к вам приедет российское авто или иномарка, клиентов бизнес-класса возят только иномарки премиум-класса или кроссоверы не старше 5 лет.

Телефон: 222–22–22 Сайт: automig.su «Автоград»

Все водители — граждане России со стажем вождения не меньше пяти лет. Действует два тарифа — «Вектор» (первый километр 140 рублей, последующие 20 рублей за километр) и «Почасовой» (300 рублей в час, заказ не менее, чем на два часа). В автопарке только иномарки не старше трех лет.

Телефон: 272–72–72 Сайт: autograd.org De Luxe

Такси класса премиум. В компании работают профессиональные водители. В машинах с просторным салоном и багажником установлены семь подушек безопасности. Действует два тарифа — Бизнес (поездка до трех километров — 300 рублей, 1 километр пробега — 35 рублей) и Почасовой (Toyota Camry, Nissan Teana, Ford S-MAX — 500 рублей в час; Peugeot Partner, Peugeot 408, Сitroёn Berlingo — 300 рублей в час; минимальное время — 2 часа).

Телефон: 330–30–30 Сайт: 3303030.com «Везет»

Это недорогое городское такси, так что к его пользователям может приехать какая угодно машина, хоть «шестерка» Жигулей, хоть BMW. Заказать такси можно не только по телефону, через сайт или приложение, но и с помощью SMS на номер +7 903 767 26 99. При заказе через приложение действует скидка 25%.

Телефон: 380–00–00 Сайт: ekt.rutaxi.ru «Три лимона»

В сервисе есть два тарифа. В первом за поездку до одного километра клиент платит 95 рублей, а за каждый последующий километр — по 10 рублей. Второй тариф почасовой — 290 рублей в час. Можно выбрать машину класса эконом, комфорт или бизнес.

Телефон: 3–000–000 Сайт: 3–000–000.info

Яндекс. Такси

Диспетчерская служба, объединяющая несколько отдельных сервисов такси. Тарифы: эконом от 49 рублей, комфорт от 99 рублей, комфорт плюс от 199 рублей, бизнес от 349 рублей. В сервисе работают только автомобили, прошедшие проверку и аттестацию. При заказе через приложение можно получить скидку по промокоду.

Телефон: 266–66–66 Сайт: taxi.yandex.ru UBER

Сервис, с помощью которого при заказе можно увидеть фото водителя, а после поездки оставить о нем отзыв. В UBER нельзя позвонить или заказать машину на сайте.

Телефон: нет Сайт: uber.com Gett

Международный сервис для вызова такси с высококвалифицированными водителями. Тарифы: эконом (59 рублей за посадку, далее 4 рубля за минуту и 13 рублей за километр), комфорт (190 рублей за посадку и далее 5 рублей за минуту и 15 за километр), бизнес (350 рублей за 5 минут и 2 км, далее 8 рублей за минуту и 30 рублей за километр).

Телефон: нет Сайт: gett.com/ru