В одном из дворов Орла под колёса «Рено» попала пенсионерка

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре в минувшую субботу, 17 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области Около 11 часов 25 минут водитель автомобиля «Рено» , двигался по прилегающей территории. Во дворе дома № 41 на улице 1-ой Посадской он сбил пенсионерку 1931 года рождения. Пожилая женщина была травмирована. После осмотра медиков, ей было назначено амбулаторное лечение, уточнили в пресс-службе ГИБДД. Сообщение В одном из дворов Орла под колёса «Рено» попала пенсионерка появились сначала на РИА 57.