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В одном из дворов Орла под колёса «Рено» попала пенсионерка
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В одном из дворов Орла под колёса «Рено» попала пенсионерка 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре в минувшую субботу, 17 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
Около 11 часов 25 минут водитель автомобиля «Рено», двигался по прилегающей территории. Во дворе дома № 41 на улице 1-ой Посадской он сбил пенсионерку 1931 года рождения.
Пожилая женщина была травмирована. После осмотра медиков, ей было назначено амбулаторное лечение, уточнили в пресс-службе ГИБДД.
Сообщение В одном из дворов Орла под колёса «Рено» попала пенсионерка появились сначала на РИА 57.
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