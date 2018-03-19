Ещё
На шесть ночей перекроют федеральную трассу у Белобородово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На шесть ночей перекроют федеральную трассу у Белобородово 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В связи со строительством путепровода в Новосибирской области перекроют федеральную трассу. Об этом сообщило ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Сибирь“, обращаясь к водителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Автомобильную дорогу Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Омск-Новосибирк ждет ограничение движения на протяжении шести ночей, начиная с полночи 20 марта.
Всему виной — строительство нового путепровода и монтаж балок пролетного строения длиной
33 метра
в районе деревни Белобородово в Коченевском районе. На участке 1398 —
1403 км  водители смогут проехать по федеральной трассе с некоторыми ограничениями в ночное время. С 20 по 25 марта с 00 час.00 мин. до 01 час.00 мин. и с 05 час.00 мин. до 06 час.00 мин „Сибуправтодор“ предупреждает об ограничениях передвижения. Но на протяжении четырех часов в сутки — с часу ночи до пяти утра — движение по федеральной дороге будет ограничено полностью. Тем, кто окажется на пути у строителей, в эти четыре часа придется либо разворачиваться обратно, либо ожидать рассвета.
»4 часа в течение ночи объехать дорогу будет невозможно, там нет возможности объезда — это федеральная трасса, — пояснили VN.ru в пресс-службе «Сибуправтодора». — Мы не сможем предоставить дорогу взамен, и смысла в этом нет. Водителям просто стоит учесть это обстоятельство и как-то подстроиться, отнестись с пониманием к этой проблеме, потому что речь идет о строительстве нового объекта, о реконструкции трассы, в которой заинтересованы водители в первую очередь».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Водитель и пассажир ВАЗа погибли, влетев в фуру Дорожные знаки на кольцевых развязках снова поменяют Водитель утверждает, что сбил женщину из-за ям на дороге
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»571
Еще одна страна вышлет российских дипломатов493
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина273
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»188
Панин опубликовал голое селфи c барышней52
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение