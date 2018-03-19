На шесть ночей перекроют федеральную трассу у Белобородово

В связи со строительством путепровода в Новосибирской области перекроют федеральную трассу. Об этом сообщило ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Сибирь“, обращаясь к водителям с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Автомобильную дорогу Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Омск-Новосибирк ждет ограничение движения на протяжении шести ночей, начиная с полночи 20 марта.

Всему виной — строительство нового путепровода и монтаж балок пролетного строения длиной

33 метра

в районе деревни Белобородово в Коченевском районе. На участке 1398 —

1403 км водители смогут проехать по федеральной трассе с некоторыми ограничениями в ночное время. С 20 по 25 марта с 00 час.00 мин. до 01 час.00 мин. и с 05 час.00 мин. до 06 час.00 мин „Сибуправтодор“ предупреждает об ограничениях передвижения. Но на протяжении четырех часов в сутки — с часу ночи до пяти утра — движение по федеральной дороге будет ограничено полностью. Тем, кто окажется на пути у строителей, в эти четыре часа придется либо разворачиваться обратно, либо ожидать рассвета.