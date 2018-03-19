Три человека попали в больницу после ДТП в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Три человека попали в больницу после ДТП на улице Азина в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Авария произошла накануне, 18 марта, около 14:30. По данным сотрудников Госавтоинспекции, напротив дома №424 «Лада Калина» столкнулась в «Тойотой».

В результате ДТП травмы получили 27-летняя женщина-водитель иномарки, её 29-летняя пассажирка и 27-летняя пассажирка отечественного авто.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, условия, в частности видимость в направлении движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», — напоминают дорожные полицейские.