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Три человека попали в больницу после ДТП в Ижевске
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Три человека попали в больницу после ДТП в Ижевске 

ИА «Сусанин» 6 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Три человека попали в больницу после ДТП на улице Азина в Ижевске. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.
Авария произошла накануне, 18 марта, около 14:30. По данным сотрудников Госавтоинспекции, напротив дома №424 «Лада Калина» столкнулась в «Тойотой».
В результате ДТП травмы получили 27-летняя женщина-водитель иномарки, её 29-летняя пассажирка и 27-летняя пассажирка отечественного авто.
«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, условия, в частности видимость в направлении движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», — напоминают дорожные полицейские.
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