Водителей в России будут проверять на алкоголь новым способом

Накануне Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в КоАП, согласно которым состояние опьянения водителей будет определяться не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови.

Раньше это было невозможно. По существовавшим нормам опьянение водителя определял инспектор ГИБДД с помощью алкометра.

А в случае если водитель был без сознания (например, после аварии), то определить, пьян он или нет, мог врач по анализу крови.

Новый регламент ГИБДД

К чему надо привыкать водителям

Но парадокс заключался в том, что, если в крови находили следы наркотиков, то врач выдавал заключение об опьянении, а если в крови находили спирт, такого заключения выдать не могли.

Таким образом, даже при наличии спирта в анализе крови, водитель признавался трезвым. Сейчас этот юридический казус устранили.

Согласно принятым в КоАП поправкам, теперь водитель будет признан пьяным при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови.

При этом изменения не коснулись определения алкогольного опьянения по выдыхаемому воздуху. Как и прежде, для признания водителя трезвым прибор должен показать менее 0,16 мг спирта на 1 л выдыхаемого им воздуха.

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