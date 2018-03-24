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Водителей в России будут проверять на алкоголь новым способом
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Водителей в России будут проверять на алкоголь новым способом 

Мир24 23 минуты назад
Фото: Мир24
Накануне Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в КоАП, согласно которым состояние опьянения водителей будет определяться не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови.
Раньше это было невозможно. По существовавшим нормам опьянение водителя определял инспектор ГИБДД с помощью алкометра.
А в случае если водитель был без сознания (например, после аварии), то определить, пьян он или нет, мог врач по анализу крови.
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Но парадокс заключался в том, что, если в крови находили следы наркотиков, то врач выдавал заключение об опьянении, а если в крови находили спирт, такого заключения выдать не могли.
Таким образом, даже при наличии спирта в анализе крови, водитель признавался трезвым. Сейчас этот юридический казус устранили.
Согласно принятым в КоАП поправкам, теперь водитель будет признан пьяным при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови.
При этом изменения не коснулись определения алкогольного опьянения по выдыхаемому воздуху. Как и прежде, для признания водителя трезвым прибор должен показать менее 0,16 мг спирта на 1 л выдыхаемого им воздуха.
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