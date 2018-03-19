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Два автомобиля сбили подростка, переходившего дорогу в Сатке
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Два автомобиля сбили подростка, переходившего дорогу в Сатке 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Два автомобиля наехали на несовершеннолетнего пешехода в Сатке, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
ДТП произошло 15 марта в 20:40 на улице Пролетарская. Со слов 21-летнего водителя Лада 211340, 16-летний мальчик переходил дорогу в неустановленном месте. После чего на ребенка был совершен наезд вторым автомобилем Лада 217030.
"Один из очевидцев аварии предоставил запись видеорегистратора, на которой видно, что подросток переходит проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а оба водителя начали движение на запрещающий сигнал светофора", — рассказывают в ведомстве.
В результате ДТП пешеход был доставлен в больнцицу с ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, многочисленными ушибами.
В настоящие время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.
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