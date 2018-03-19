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В Иране выросла смертность при ДТП
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В Иране выросла смертность при ДТП 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Тегеран, 19 марта /Синьхуа/ — По состоянию на 20 января за прошедшие 10 месяцев число погибших при ДТП в Иране выросло на 0,4 проц. по сравнению с предыдущим периодом. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.
За данный период 13,874 человека погибли при ДТП, среди них 78,4 проц. мужчин.
По официальным данным, ежегодно в Иране более 20 тыс. человек гибнут в ДТП и два млн получают травмы. Недостаток опыта вождения, плохое техническое состояние автомобилей и плохие дороги чаще всего становятся причинами гибели людей на дорогах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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