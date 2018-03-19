В Иране выросла смертность при ДТП

Тегеран , 19 марта / Синьхуа / — По состоянию на 20 января за прошедшие 10 месяцев число погибших при ДТП в Иране выросло на 0,4 проц. по сравнению с предыдущим периодом. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.

За данный период 13,874 человека погибли при ДТП, среди них 78,4 проц. мужчин.

По официальным данным, ежегодно в Иране более 20 тыс. человек гибнут в ДТП и два млн получают травмы. Недостаток опыта вождения, плохое техническое состояние автомобилей и плохие дороги чаще всего становятся причинами гибели людей на дорогах. —0—