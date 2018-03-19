В выходные в ДТП пятилетняя девочка получила тяжелые травмы

На автодороге Коротчаево — Тазовский в дорожно-транспортном происшествии пострадала 5-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной госавтоинспекции, авария произошла днем 18 марта. По предварительным данным, ДТП случилось из-за метели на загородной трассе. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ГАЗ. Ребенка, который находился в первой машине, госпитализировали с различными травмами. При этом девочка была в детском удерживающем устройстве и не была пристегнута ремнями безопасности, что является нарушением правил дорожного движения.

По информации ведомства, за выходные это не единственное ДТП с детьми. Еще одно произошло в Салехарде на улице Ангальский Мыс. Там водитель иномарки сбил тринадцатилетнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода. Выяснилось, что мальчик хотел сократить путь и выбежал на трассу из-за сугроба. Водитель не сразу его заметил и не успел вовремя среагировать. Пострадавший серьезных травм не получил, ему назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекторы отмечают, что в этом году количество ДТП с участием детей возросло на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Сотрудники ведомства просят родителей и детей быть предельно бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, так как несоблюдение ПДД может привести к негативным последствиям.

За прошедшие выходные на дорогах Ямала произошло 49 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в их числе 2 несовершеннолетних.

Всего с начала года на ямальских дорогах случилось 1555 ДТП, в которых погибли 9 человек и 111 травмированы, в их числе 16 детей.