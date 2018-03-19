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В Орле из-за плохих дорог произошло 8 ДТП с пострадавшими
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В Орле из-за плохих дорог произошло 8 ДТП с пострадавшими 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция Орловской области опубликовала данные мониторинга улично-дорожной сети Орла, проведённого с 7 по 15 марта 2018 года.
По фактам ненадлежащего содержания дорог и улиц в зимний период ответственным за состояние дорог организациям и их руководителям выдано 46 предписаний об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети.
По 41 предписанию возбуждено 16 дел об административных правонарушениях в отношении МКУ УКХ Орла, ГУП Дорожная служба и МУП «Спецавтобаза». Также вынесено 6 представлений владельцам автодорог Орловской области. В прокуратуру области направлено 3 информации. В комиссию по безопасности дорожного движения направлено 5 предложений.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области, за данный период на территории региона было зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в восьми из которых установлены недостатки улично-дорожной сети.
По всем фактам ДТП Госавтоинспекция приняла меры реагирования ранее, еще до совершения ДТП. В настоящее время проводится административное расследование в отношении ГУП Дорожная служба, МКУ УКХ Орла и МУП «Спецавтобаза г. Орла».
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