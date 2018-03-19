В Тюмени пострадало 5 человек в 4 дорожно-транспортных происшествиях

В минувшие выходные, 17-18 марта, в Тюмени произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. ДТП с пострадавшими людьми на территории юга области не зарегистрировано.

В субботу около семи часов вечера на улице Щербакова, 205 столкнулись автомобили «Мерседес», УАЗ и «Лада». Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоблюдение бокового интервала водителем «Мерседеса». В результате происшествия перелом ребер, ушибы и ссадины получил 63-летний водитель «Лады», ушиб грудной клетки у 58-летнего водителя иномарки. Водитель «Мерседеса» с места происшествия скрылся, но был оперативно установлен и разыскан сотрудниками ГИБДД

Около четырех часов дня в воскресенье на перекрестке улиц Перекопской и Энгельса столкнулись грузовая «Газель» и «Жигули» 7-й модели. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда перекрестка. В результате происшествия перелом ключицы и травму грудной клетки получила 41-летняя пассажирка «Жигулей».

В девять часов вечера на улице Николая Федорова, 12 столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Лада» 14-й модели. Причиной происшествия стало несоблюдение очередности проезда. В результате аварии травму головы получила 56-летняя пассажирка иномарки.

Сотрудниками Госавтоинспекции Тюменской области за выходные от управления транспортом отстранены 53 нетрезвых водителя, двое из них совершили нарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Ввиду ухудшения погодных условий, о которых сообщалось ранее, ГИБДД Тюменской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по загородным дорогам! С утра инспекторы полка ДПС в пяти случаях оказывали помощь участникам дорожного движения, транспортные средства которых оказались в кюветах.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области.