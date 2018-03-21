Два человека пострадали в массовом ДТП на нерегулируемом перекрестке в Тюмени 

Сегодня утром, 21 марта, на нерегулируемом перекрестке в Тюмени столкнулись три машины: Hyundai Solaris, Ford Mondeo и SKODA Yeti. Массовая авария случилась на перекрестке улиц Новосибирской и Карла Маркса. — По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выезжала со второстепенной дороги и не пропустила машины, которые двигались по главной, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
В результате столкновения пострадали два человека. Водитель автомобиля Hyundai Solaris — женщина 1982 года рождения — получила ушиб грудной клетки, у ее дочки 2007 года рождения — ссадина лица.
За рулем иномарки находилась женщина 1982 года рождения