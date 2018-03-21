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Два человека пострадали в массовом ДТП на нерегулируемом перекрестке в Тюмени
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Два человека пострадали в массовом ДТП на нерегулируемом перекрестке в Тюмени 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 21 марта, на нерегулируемом перекрестке в Тюмени столкнулись три машины: Hyundai Solaris, Ford Mondeo и SKODA Yeti. Массовая авария случилась на перекрестке улиц Новосибирской и Карла Маркса. — По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выезжала со второстепенной дороги и не пропустила машины, которые двигались по главной, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
В результате столкновения пострадали два человека. Водитель автомобиля Hyundai Solaris — женщина 1982 года рождения — получила ушиб грудной клетки, у ее дочки 2007 года рождения — ссадина лица.
За рулем иномарки находилась женщина 1982 года рождения
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В Тюмени разыскивают автомобилиста, который сбил женщину и скрылся с места аварии На Щербакова столкнулись пять машин: в ДТП пострадала водитель Nissan Teana Тюменец, которого нашли в сугробе около мусорных баков, попал в больницу с переохлаждением
 Ещё 2 источника 
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