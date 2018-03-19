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В Самаре в связи с аварией водовода изменена схема движения автобусов № 52
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В Самаре в связи с аварией водовода изменена схема движения автобусов № 52 

АиФ-Самара 4 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре, в связи с коммунальной аварией на водоводе в районе перекрестка улиц Промышленности и Луганской, движение автобусов маршрута № 52 в понедельник, 19 марта, осуществляется по временной схеме, сообщает администрация областного центра.
Автобусы №52 следуют по улицам Партизанской и Дзержинского в обоих направлениях.
По информации городского департамента транспорта, временные меры будут действовать до окончания ремонтно-восстановительных работ.
Жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать маршрут следования.
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