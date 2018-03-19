В Самаре в связи с аварией водовода изменена схема движения автобусов № 52

Самаре , в связи с коммунальной аварией на водоводе в районе перекрестка улиц Промышленности и Луганской, движение автобусов маршрута № 52 в понедельник, 19 марта, осуществляется по временной схеме, сообщает администрация областного центра. Автобусы №52 следуют по улицам Партизанской и Дзержинского в обоих направлениях. По информации городского департамента транспорта, временные меры будут действовать до окончания ремонтно-восстановительных работ. Жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать маршрут следования.